Zeitzeichen

Ernennung zum Hofkammermaschinisten

Für Johann Nepomuk Mälzel ist das Metronom nur eine seiner vielen Erfindungen. Geboren wurde der Tüftler am 15. August 1772 in Regensburg als Sohn eines Orgelbauers. Zunächst verdient Mälzel seinen Lebensunterhalt als Klavierlehrer, dann widmet er sich der Technik.

Mälzel geht nach Wien, wo sich um 1800 die Szene von Instrumentenbauern auf mechanisch angetriebene Geräte spezialisiert hat. Auch Mälzel gehört dazu. Er ist bis in die Adelskreise gut vernetzt, darf sich bald schon Hofkammermaschinist nennen und experimentiert mit mechanischen Instrumenten.

Weggefährte von Beethoven

Mälzel konstruiert Hörrohre für Ludwig van Beethoven

Ein von ihm gebauter Trompeter verkündet vom Schloss-Balkon in Schönbrunn den Sieg Napoleons. Unter seiner Hand entsteht ebenfalls ein ganzes mechanisches Orchester, ein Panharmonikon, mit mehr als 250 Einzelinstrumenten.



Beethoven komponiert sogar ein Stück für Mälzels Musik-Automaten. Allerdings geraten die Weggefährten Beethoven und Mälzel über die Urheberrechte an dem Stück in einen langen Rechtsstreit.



Mälzels Erfindergeist erstreckt sich nicht nur auf mechanische Musikinstrumente: Er entwickelt auch Hörrohre für den tauben Beethoven und Fußprothesen für die Veteranen der napoleonischen Kriege.

Meister der Illusion

Aufsehen erregt Mälzel mit dem "Schachtürken": Ein Automat mit einem angeblich mechanischen Schachspieler im orientalischen Gewand, der schon Friedrich den Großen im Schach besiegt haben soll. Mit ihm geht Mälzel publikumswirksam auf Reisen.