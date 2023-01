ZeitZeichen

Dreimal schneller als die Postkutsche!

Hülsemann und Schmidt laufrollten von Mannheim über Straßburg nach Paris - so wie es einst der Erfinder wohl tat. Die Ur-Fahrräder sind echte Knochenschüttler, sie spürten jedes Steinchen auf dem Weg. Die Reise wurde zur Qual, von den 700 Kilometern fuhren sie am Ende "nur" 450. Aber im frühen 19. Jahrhundert war die Erfindung des Freiherrn bahnbrechend: Das Veloizped erreichte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 15 Kilometern pro Stunde - dreimal so schnell wie eine Postkutsche und fast so schnell wie ein Reiter!

Schlittschuhlaufen inspirierte von Drais

Karl von Drais wurde am 29. April 1785 in Karlsruhe als Sohn des badischen Hof- und Regierungsrates Wilhelm von Drais geboren. Er studierte Mathematik, Physik und Baukunst in Heidelberg. Anschließend wurde er Forstmeister, war aber die meiste Zeit mit vollen Bezügen beurlaubt, um sich ganz den Naturwissenschaften und der Mechanik widmen zu können. Zu seiner wichtigsten Erfindung wurde er vom Schlittschuhlaufen inspiriert. Es führte ihn " zu dem einfachen Gedanken, einen Sitz auf Rädern " zu bauen und " mit den Füßen auf dem Boden fortzustoßen ".

"Dandy-Horse" für Wohlhabende