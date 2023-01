ZeitZeichen

Nikola Tesla ist auf die Zahl Drei fixiert: Seit Jahren wohnt er in einem New Yorker Hotel im Zimmer 3327 im 33. Stock - weil die Zahl durch drei teilbar ist, ebenso wie die Quersumme. Außerdem muss er jedes Haus, das er betritt, zunächst drei Mal umrunden. Doch jetzt hängt am Türknauf seines Hotelzimmers seit Tagen das Schild "Do not disturb" ("Nicht stören").

Als das Zimmermädchen schließlich die Tür doch aufschließt, findet sie den 86-Jährigen leblos auf seinem Bett. Der herbeigerufene Arzt stellt als Todeszeitpunkt den vorangegangenen Abend fest: den 7. Januar 1943. Das einsame Ende von Tesla steht im Kontrast zu seiner umjubelten Karriere, die fast 60 Jahre zuvor beginnt: 1884 verlässt der 28-jährige Ingenieur ein Einwandererschiff im Hafen von New York. Er stammt ursprünglich aus dem Dorf Smiljan, das im heutigen Staatsgebiet Kroatiens liegt. In der Tasche hat er ein Empfehlungsschreiben.