Zeitzeichen

Filmemacher im Real-Sozialismus

Forman im Jahr 1967

Nach dem Krieg kommt der 13-Jährige in ein Internat für Kriegswaisen. Weil er nicht zum Militär will, geht der junge Forman an die Filmhochschule. Er wird Drehbuchschreiber und dann Regisseur. Wie viele seiner Kollegen verachtet er die von den Kommunisten geforderten Filme im Stil des sozialistischen Realismus.

Forman wird zu einem der führenden Vertreter der Neuen Welle im tschechischen Kino. Seine Satire "Der Feuerwehrball" übt 1967 deutlich Kritik am sozialistischen Gesellschaftssystem. Der "Prager Frühling" findet 1968 ein blutiges Ende, als russische Panzer in die Stadt einrollen. Forman hält sich gerade in den USA auf und beschließt, erst einmal im Westen abzuwarten.

Durchbruch in Hollywood

Jack Nicholson in seiner Oscar-Rolle als "R.P." McMurphy in "Einer flog über das Kuckucksnest"

Seine Frau Vera, die Schauspielerin ist, will ihm allerdings nicht folgen. Sie bleibt mit den kleinen Zwillingssöhnen in Prag. Deshalb versucht Forman zunächst, sein Visum zu verlängern, um später eine Möglichkeit zur Rückkehr zu haben. Gleichzeitig bemüht er sich in den USA, seine Karriere beim Film fortzusetzen.



Doch sein erster US-Film wird ein Flop. Erst mit dem Psychiatrie-Drama "Einer flog über das Kuckucksnest" gelingt Miloš Forman der Durchbruch in Hollywood: Gegen alle Erwartungen avanciert der Film zum Kassenknüller und räumt 1976 die fünf wichtigsten Oscars ab - was bis dahin erst einem einzigen Film gelungen war. Forman wird für die beste Regie ausgezeichnet.

Forman geht es in dieser Verfilmung des Romans von Ken Kesey nicht um eine Kritik an Missständen in der Psychiatrie: Für ihn ist der Stoff eine Parabel auf autoritäre Systeme: "Die kommunistische Partei war meine Oberschwester, die mir sagt, was ich tun, was ich sagen und was ich denken soll."

Erneuter Triumph mit "Amadeus"