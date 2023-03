ZeitZeichen

Auch wenn sein Musik-Idol Bach zwei Jahrhunderte vor ihm geboren wurde, verharrt Reger nicht in der Vergangenheit, sondern kombiniert Traditionelles mit den Strömungen der Zeit. Zwar interpretiert er bei Konzerten Barock-Stücke mit einem romantisierenden Tonfall. " Aber mit viel Phrasierungs-Änderung, mit sehr stark ausgeprägter, expressiver Dynamik ", erzählt Jürgen Schaarwächter.

Komponist und Workaholic

Max Reger ist schon in Wiesbaden getrieben von einer Arbeitswut, die ihm kaum Luft zum Verschnaufen lässt und seine Gesundheit belastet. Wegen psychischer Probleme muss er für einige Jahre wieder bei seinen Eltern einziehen. Dann siedelt er nach München um, wo er gegen den Widerstand seiner katholischen Familie die geschiedene Protestantin Elsa von Bercken heiratet.

Heimisch wird er in Bayern allerdings nicht und so nimmt er gerne 1907 den Ruf als neuer Universitäts-Musikdirektor am Konservatorium in Leipzig an. In Leipzig, der Bach-Stadt, hofft Reger auf Anerkennung seiner Kunst. Er gibt Konzerte, komponiert und unterrichtet. Zusätzlich übernimmt Reger das Amt des Hofkapellmeisters bei der berühmten Hofkapelle in Meiningen.

Ruhm zu Lebzeiten

Seine Konzertreisen und Kompositionen machen Max Reger schon zu Lebzeiten zu einem bekannten Mann. Im Mai 1910 wird das erste deutsche Reger-Fest mit seinen Werken in Dortmund veranstaltet. Die Konzerte verlaufen zu seiner vollen Zufriedenheit und werden zu einem Höhepunkt seiner Karriere.