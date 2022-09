Zeitzeichen

Der ehemalige Landsitz von Edvard Grieg ist heute ein Museum

Während der Konzertsaison ist der Norweger meistens in Leipzig, wo auch seine Werke verlegt werden. Daneben errichtet er sich den Landsitz Troldhaugen bei Bergen. Hier erreicht ihn auch der Brief von Henrik Ibsen mit der Bitte, er möge zu seinem Drama "Peer Gynt" die Schauspielmusik schreiben.



Seine Zusage bereut Grieg mehr als einmal. Während des Komponierens quälen ihn wiederholt Selbstzweifel: "Die Töne, die ich an einem Tag finde, reiße ich am nächsten Tag aus meinem Herzen, weil sie nicht echt sind. Ich verliere den Glauben an mich selbst."

Die Zweifel sind unnötig gewesen. "Peer Gynt" wird bei der Uraufführung in Oslo 1876 ein großer Erfolg, Edvard Grieg avanciert endgültig zum norwegischen Nationalkomponisten. Er stirbt am 4. September 1907 im Alter von 64 Jahren an einem Lungenleiden, das ihn seit seiner Jugend begleitet hat.