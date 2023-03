ZeitZeichen

Der Widerstandskämpfer

Geboren wird er am 22. März 1923 in Straßburg als Marcel Mangel. Seine jüdische Familie flieht im Zweiten Weltkriegs vor den Nazis nach Südfrankreich. Marcel geht in den Widerstand und fälscht Pässe. Für sich selbst stellt er einen auf den weniger deutsch und deshalb in der Résistance unverdächtig klingenden Namen Marcel Marceau aus.

1943 schmuggelt Marceau drei jüdische Kinder in die Schweiz. Immer wieder - so wird erzählt - nutzt er sein schauspielerisches Talent, um seine Nervosität bei Kontrollen der deutschen Besatzer zu überspielen. Marceaus Vater Karl Mangel wird 1944 verhaftet, nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Viele der großen Gefühle, die er später auf die Bühne bringt, wurzeln in diesen Erfahrungen.

Der Clown Bip

Nach dem Krieg macht Marceau eine Schauspielausbildung und tritt 1947 zum ersten Mal als " Bip " auf - es wird die Rolle seines Lebens. Der Clown mit dem weiß geschminkten Gesicht, der weißen Schlaghose und dem Riesenhut mit knallroter Blume entfaltet auf der Bühne pantomimisch ganze Minidramen, die auf die Kunst der körperlichen Ausdruckskraft setzen. Mimodrama heißt diese Darstellungsform. Marceau gibt seine Kunst an andere weiter, gründet 1978 in Paris die Ècole Internationale de Mimodrame, die Internationale Schule des Mimodramas.

Die Inspiration

Marceau inspiriert zahlreiche Künstler. Er ist der Urvater der fließenden Bewegung, die kaum von der Stelle kommt und von Michael Jackson als " Moonwalk " in die Popkultur überführt wird. Aber auch das absurde Theater Samuel Becketts und die Tanzkunst von Rudolf Nurejew werden vom französischen Großmeister der Pantomime beeinflusst.