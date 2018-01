Ein Londoner Journalist schreibt auf, was alle empfinden, die den russischen Tänzer Rudolf Nurejew je auf der Bühne gesehen haben: " Es war, als hätte man in einem Salon ein wildes Tier losgelassen. "

Nurejew schockiert und begeistert. Er ist wild und schön. " Seine Erscheinung im Westen hat auf die Ballettwelt gewirkt wie ein Bombeneinschlag ", sagt Ninette de Valois, eine seiner vielen Partnerinnen auf der Bühne. " Als Tänzer war er von außerordentlicher Virtuosität und gleichzeitig ein großartiger Künstler. Diese Kombination gab es bei uns nicht. Man war entweder das eine oder das andere ", sagt De Valois.

Der Vater verhaut ihn, wenn er tanzt

Geboren wird Rudolf Nurejew 1938 in der Transsibirischen Eisenbahn in der Nähe von Irkutsk. Schon früh will er Tänzer werden, entgegen dem Willen seines Vaters. " Immer wenn er mich dabei erwischte, hat er mich verhauen. Aber ich habe trotzdem weiter gemacht. Meine Mutter hat mich verteidigt. Dadurch war es erträglich ", erinnert sich Nurejew.

1961 gastiert er mit seiner russischen Kompanie in Paris. Während die anderen nach London weiterreisen, nutzt er die Gelegenheit, sich abzusetzen. Von Paris aus erobert er die Bühnen der Welt. Nurejew tanzt das gesamte klassische Repertoire: Dornröschen, Nussknacker, Romeo und Julia, Schwanensee. Er wertet die männlichen Rollen an der Seite elfenhafter Ballerinen entscheidend auf.

Er tanzt noch im fortgeschrittenen Stadium seiner Krankheit