ZeitZeichen

1971 erscheint ihre Pionierinnen-Studie zur weiblichen Homosexualität. Danach wendet sich Wolff der Erforschung der Bisexualität zu, fest davon überzeugt, " dass man in Wirklichkeit Menschen liebt, ob es nun Männer oder Frauen sind ". In ihrer Utopie einer " bisexuellen Gesellschaft " werden Rollenklischees überwunden. Kurz vor ihrem 89. Geburtstag stirbt Wolff am 12. September 1986 in London. Ihr Roman " Flickwerk " und ihre Autobiografie " Augenblicke verändern uns mehr als die Zeit " sind heute nur noch antiquarisch erhältlich.