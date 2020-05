Nach einer Woche herrscht Gewissheit: Am 7. Mai 1945 setzt Generaloberst Alfred Jodl im US -Hauptquartier in Reims seine Unterschrift unter die Kapitulationsurkunde des Deutschen Reiches. Am 8. Mai 1945 wird die Zeremonie - auf Druck von Stalin - wiederholt: Im sowjetischen Hauptquartier in Berlin unterschreibt Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel.