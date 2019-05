1921 stirbt Salvador Dalís geliebte Mutter. Um das Unglück zu kompensieren, beginnt der 16-Jährige zu malen. Sein zweites Trauma aber fußt auf einem Ereignis genau neun Monate vor seiner eigenen Geburt. Da nämlich stirbt der ebenfalls Salvador genannte Bruder. Zeitlebens wird sich Dalí als Ersatz des Erstgeborenen fühlen. Der erste Salvador wird zum bedrohlichen Doppelgänger, der letztlich mit dem Maler verschmilzt: so auf "La gare de Perpignan" (1965), einem von Dalís Hauptwerken.

Auf dem Großgemälde ist auch das Bauernpaar aus Jean-François Millets "Das Abendläuten" (1858) zu sehen, das Dalí in Hunderten seiner Bilder erscheinen lässt. Für ihn senken Bauer und Bäuerin den Kopf in Trauer: Wie die eigenen Eltern, so hat auch das Bauernpaar einen Sohn verloren, glaubt er – ein Beispiel für jenes vernetzende Denken, das vielen Surrealisten eigen ist.