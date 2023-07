ZeitZeichen

Der Zusammenbruch

"Ich trank zu viel, rauchte zu viel, aß nichts", sagt Stevens später über diese Zeit. "Nach einem Jahr brach ich zusammen." Eine verschleppte Tuberkulose zwingt ihn zu einer Pause, in der er etliche Songs schreibt, Material für die drei Erfolgsalben " Mona Bone Jakon ", " Tea for the Tillerman " und " Teaser and the Firecat ". Bis 1977 verkauft er über 40 Millionen Alben.

Die Konversion zum Islam und die Musikpause

Doch er ist immer noch auf der Suche nach sich selbst. Die Wende kommt 1976, als er glaubt, von Gott vor dem Ertrinken im Meer gerettet worden zu sein. Nach der Lektüre des Korans konvertiert er zum Islam und nennt sich " Yusuf Islam ". Er hört auf, Musik zu machen und verkauft alle seine Gitarren. Der Mann, der von " Lady D'Arbanville " verlassen wurde, " Sad Lisa " trösten wollte und auf der Suche nach einer " Hard Headed Woman " war, findet sein Eheglück mit einer Muslima aus Pakistan, sie bekommen sechs Kinder.

Die Fatwa gegen Salman Rushdi

Fans irritiert er immer wieder mit seinen Äußerungen. Zum Beispiel in einer BBC -Fernsehsendung 1989. Es geht um die Fatwa des iranischen Revolutionsführer Khomeini gegen den indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdi. Der Moderator fragt Yusuf Islam, was er tun würde, wenn er in einem Restaurant zufällig neben Rushdi säße. Seine Antwort: Er würde Khomeini anrufen und ihm den exakten Aufenthaltsort des Autors mitteilen. Würde er zu einer Demonstration gehen, auf der Rushdi-Fotos verbrannt werden? Yusuf Islam antwortet, er würde lieber " die echte Sache " brennen sehen. Später dementiert er mehrfach, die Fatwa gegen Rushdi unterstützt zu haben.

Yusuf macht wieder Musik

Nach Ansicht des von Michael Gorbatschow gegründeten " Weltgipfels der Friedensnobelpreisträger " ist der von Yusuf/Cat Stevens besungene " Peacetrain " nicht auf ein Abstellgleis gefahren, es ehrt ihn 2004 mit dem " Man for Peace Award ". Ein Jahr zuvor erhielt er für sein soziales Engagement den " World Social Award ", vergeben von einem Schweizer PR -Fachmann. In dieser Zeit taucht er als Yusuf auch wieder mit seiner Musik in den Pop-Charts auf.