Am Valentinstag 1989 verbreitet Radio Teheran keine Liebesgrüße. Ayatollah Khomeini hat eine andere Botschaft: "Ich setze das stolze Volk der Muslime in aller Welt davon in Kenntnis, dass der Autor des Buches 'Die satanischen Verse' - das sich gegen den Islam, den Propheten und den Koran richtet - und alle an seiner Publikation Beteiligten zum Tode verurteilt sind."

Das politische und religiöse Oberhaupt des Iran eröffnet damit eine Jagd: "Ich fordere alle Muslime auf, sie hinzurichten, wo immer sie sich auch befinden."