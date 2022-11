ZeitZeichen

Eine Frau, sieben Männer

1919 stirbt ihr Großvater und sie erbt Teile des immensen Vermögens. Das Mädchen zieht in eine 26-Zimmer-Maisonette in der New Yorker Fifth Avenue, zusammen mit Gouvernante und Hausmädchen, die sie erziehen und versorgen. Später besucht die Millionenerbin ein Pensionat.

Die junge, gut aussehende Teenagerin wird Teil der New Yorker High-Society und des internationalen Jetsets. An Freunden und Begleitern mangelt es ihr nicht, sie gibt das Geld mit vollen Händen aus. Was in ihren Augen noch zum Glück fehlt, ist ein Ehemann, am liebsten hätte sie einen echten Prinzen.

Zur Hochzeit einen goldenen Rolls-Royce

Mit Anfang 20 scheint sie am Ziel ihrer Träume. Alexis Mdivani ist ein gutaussehender georgischer Prinz, der vom Geld seiner ersten Frau lebt und großes Interesse an der noch reicheren Barbara Hutton zeigt.

Im Juni 1933, mitten in der amerikanischen Wirtschaftskrise, heiratet die Kaufhauserbin ihren "Prinzen" und schenkt ihm zur Hochzeit unter anderen einen goldenen Rolls-Royce und mehrere Polo-Ponys.

Auf den Prinzen folgt der Graf

Prinz Alexis Mdivani und Barbara Hutton

Die Hochzeitsgeschenke nimmt Mdivani gerne an, ihm und seinen Geschwistern haftet der Ruf der " Mitgiftjäger " an. Doch die erhoffte Liebe bringt er Barbara Hutton nicht entgegen. Der Traumprinz interessiert sich mehr für Polo und Partys. Barbara resümiert: "Es scheint, ich wäre besser als Polo-Pony zur Welt gekommen."

Die Ehe wird schnell geschieden. Die Millionärserbin tröstet sich mit dem dänischen Graf Kurt von Haugwitz-Hardenberg-Reventlow. Mit ihm bekommt sie ihr einziges Kind, den Sohn Lance. Die junge Familie lebt in London im Winfield House, dem größten Anwesen der Stadt nach dem Buckingham Palast.

Prunk und Glamour trifft auf Mindestlohn

Aus Angst, ihr Sohn könnte entführt werden, lässt Barbara Hutton für die damals unvorstellbar hohe Summe von einer Viertelmillion Dollar das Haus und Garten einbruchssicher machen. Für die Geburt hatte sie sich einen eigenen OP-Saal einrichten lassen.

Ihr verschwenderischer Lebensstil sorgt für Aufruhr bei den Woolworth-Mitarbeitenden, die zu Hause für einen Mindestlohn von 20 Dollar die Woche kämpfen. Während der Arbeiterproteste 1938 drucken Zeitungen Fotos von Barbara Hutton und ihrer Reventlow-Familie, die in Kairo einen Urlaub wie in Tausendundeiner Nacht genießen.

Cary Grant und Barbara Hutton

Trotz des gemeinsamen Sohns hält auch diese Ehe nicht lange. Ehemann Nummer drei ist der bereits erfolgreiche Schauspieler Cary Grant. "Cary ist sehr lieb, aber sein Leben ist die Arbeit" , beklagt Hutton. Ihn stören wiederum die vielen Angestellten im Haus. Nach drei Jahren trennen auch sie sich. Mit Huttons Sohn Lance bleibt der Schauspieler bis zu dessen frühem Tod eng verbunden.

Teure Ehemänner

Cary Grant ist der einzige ihrer Ehemänner, der kein Geld von ihr will. Den anderen zahlt sie bei den Scheidungen hohe Abfindungen. Dazu zählen der russischstämmige Prinz Igor Troubetzkoy, der Playboy Porfirio Rubirosa, der ehemalige Tennisstar Gottfried Freiherr von Cramm und der laotischen Prinz Raymond Doan Vinh.

Das erhoffte Glück finden Barbara Hutton in ihren Ehen und dem glamourösen Lebensstil nicht. Sie bleibt rastlos und sucht schließlich Trost in Medikamenten und Alkohol.

Einsamer Tod in Los Angeles

Als auch noch ihr Sohn Lance 1972 tödlich verunglückt, verliert sie gänzlich den Boden unter den Füßen. Abgemagert, einsam und verbittert stirbt Barbara Hutton im Mai 1979 mit 66 Jahren in einem Hotel in Los Angeles.

Von ihrem geerbten Vermögen sollen zum Zeitpunkt ihres Todes nur noch ein paar Tausend Dollar übrig geblieben sein. Hollywood bringt ihr vermeintlich tragisches Leben 1987 unter dem Titel "Armes reiches Mädchen" auf die Leinwand.