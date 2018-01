Vom Vater abgeschoben, verbringt Arndt seine Jugend in Internaten. " Er war ganz in den Fängen seiner Mutter, die ihn als Verbindung zu den Krupp' schen Millionen sah ", erzählt Arndts Cousine Diana. Als der Konzern in den 60ern finanziell in Schieflage gerät, überredet Berthold Beitz, Alfried Krupps Generalbevollmächtigter, den 28-jährigen Arndt zum Verzicht auf sein Erbe.