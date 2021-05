Zeitzeichen

Der 1,91 Meter große Schlacks ist einfach zu attraktiv, um für zehn Dollar am Tag vom Pferd zu fallen oder als namenloser Passant für ein paar Sekunden durchs Bild zu laufen. So bekommt Gary Cooper nach seinen Anfängen als Stuntman und Komparse noch in der Stummfilmära sein erstes richtiges Engagement: 1926 übernimmt er neben Ronald Colman und Vilma Banky eine Hauptrolle im Western "Entfesselte Elemente".

Verletzung wird zum Markenzeichen

Das Genre begleitet ihn bis zu seinem Tod am 13. Mai 1961 - Cooper scheint wie gemacht für die Rolle des Cowboys. Aufgewachsen auf einer Ranch in Helena, Montana lernt er früh zu reiten. Mit 15 bricht er sich bei einem Autonfall die Hüfte, doch es gelingt ihm, die bleibende Verletzung in den für ihn charakteristischen, langsam-bedächtigen Western-Gang zu verwandeln.

Frank James Cooper, so sein bürgerlicher Name, möchte eigentlich Illustrator oder Karikaturist werden, doch er findet keinen Job. Zur Schauspielerei kommt Cooper eher zufällig. Als er seine Eltern in Los Angeles besucht, trifft er zwei alte Freunde. Sie sind auf dem Weg zu einem Studio, das für einen Film wagemutige Reiter sucht. Cooper geht mit und überzeugt.

Was folgt, ist das Modell einer Hollywood-Karriere: Regisseure und Produzenten gefallen Coopers Talent und Aussehen, die Rollen werden größer. 1929 wird er mit seinem ersten Tonfilm "Der Mann aus Virginia" zum Star.