Zeitzeichen

Es kommt aber auch zu ersten Konfrontationen zwischen Polizei und Gipfelgegnern. Am Vorabend des Gipfels versammeln sich bei der Kundgebung "Welcome to Hell" mehrere tausend Demonstranten auf dem Hamburger Fischmarkt. Darunter sind auch Vermummte vom linksautonomen "Schwarzen Block". Als diese sich weigern, ihre Gesichtsbedeckung abzulegen, versucht die Polizei, den "Schwarzen Block" abzudrängen.

Die Situation eskaliert. Es werden Flaschen und Steine gegen Polizisten geworfen, die mit Wasserwerfern und Pfefferspray die Veranstaltung auflösen - und für diesen massiven Einsatz anschließend heftig kritisiert werden.

Bedrohung, Brandstiftung, Plünderung

Am ersten Gipfeltag, dem 7. Juli 2017, ziehen mehr als 200 vermummte Randalierer über die Elbchaussee, zünden parkende Autos an, werfen Scheiben von Privathäusern ein und bedrohen Fahrgäste eines Linienbusses. Lange Zeit ist keine Polizei zur Stelle - die hat gerade an anderen Orten genug zu tun. Mehr als 30.000 Sicherheitskräfte aus dem ganzen Bundesgebiet sind im Dauereinsatz.

Am Abend versammeln sich im Schanzenviertel immer mehr gewaltbereite G20-Gegner. Barrikaden werden errichtet und angezündet. Das Feuer greift auf eine Sparkasse über, mehrere Anwohner setzen Notrufe ab. Drogeriemärkte werden geplündert. Schließlich rückt ein Spezialkommando an, das die Situation unter Kontrolle bringt.