Zeitzeichen

Zoff mit Schiller

"Friedrich ist schwierig" , schreibt die Mutter über ihren jüngsten Sohn. Er wird am 10. März 1772 in Hannover in eine protestantische Pfarrerfamilie geboren und gilt als Spätzünder. Mit 15 verdonnert ihn sein Vater zu einer Banklehre. Noch deutet nichts darauf hin, dass die Schlegel-Brüder in die europäische Geistesgeschichte eingehen werden.

Mit 23 beginnt Friedrich, sich in intellektuelle Debatten einzumischen. 1795 veröffentlicht er seine erste Schrift: "Von den Schulen der griechischen Poesie". Literatur solle nicht regelverliebt, sondern poetisch sein - wie bei Dante oder Goethe. Schiller hingegen verspottet er als rückwärtsgewandt. Die Antipathie ist gegenseitig.

"Progressive Universalpoesie"

Schlegel und Schiller wohnen damals in Jena. Um die Lage zu entschärfen, rät Goethe dem jungen Provokateur nach Berlin auszuweichen. Dort lernt Schlegel in den Salons den Theologen Friedrich Schleiermacher und den Dichter Ludwig Tieck kennen. Zudem beginnt er mit der verheirateten Dorothea Veit eine Affäre.