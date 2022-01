Zeitzeichen

Damit festigt der älteste Sohn von Friedrich Wilhelm I. seinen Ruf als "Schöngeist ", der lieber Flöte spielt und die Schriften französischer Aufklärer liest, statt sich mit Kriegsführung zu beschäftigen. "Kann nicht reiten noch schießen" , schimpft der Vater, der mit Musik wenig anfangen kann und den Beinamen "Soldatenkönig" trägt.

Ein Schöngeist mit Kriegslust

Doch als Friedrich II. 1740 zum König aufsteigt, lässt er bald das Militär – das sein Vater zwar ausgebaut, aber nie eingesetzt hat – in Schlesien einmarschieren. Der Musiker, Dichter, Komponist und Denker entpuppt sich auf dem Schlachtfeld als rücksichtsloser Kriegstreiber. "Ich liebe den Krieg um des Ruhmes willen ", lässt Friedrich II. nun verlauten.

Der erste Schlesische Krieg mündet in einen zweiten und 1756 schließlich in den Siebenjährigen Krieg, der viel Leid in ganz Europa verursacht. Friedrich II. bringt in den folgenden Jahren Schlesien und das polnische Westpreußen unter seiner Regentschaft. Sein Vater wäre wohl stolz auf ihn gewesen.

Herrscher mit vielen Widersprüchen

"Als Administrator, als Militär kommt er seinem Vater später viel näher, als er wahrscheinlich in seiner Jugend hat annehmen können ", sagt der Historiker und Friedrich-Biograf Ewald Frie.