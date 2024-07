22.7.1884: Festnahme von Fredericka Mandelbaum, Kopf des organisierten New Yorker Verbrechens

WDR Zeitzeichen. . 14:50 Min. . Verfügbar bis 23.07.2099. WDR 5.

welche Schätze die Pinkerton-Detektive bei der Festnahme in Fredericka Mandelbaums Kurzwarenladen finden,

wie Mandelbaum den Rat des Spitzels, der für ihre Verhaftung sorgt, quittiert,

warum Charles Dickens sich nur unter Polizeischutz in das New Yorker Kleindeutschland wagt,

wie sich die Königin der Unterwelt durch einen Geheimgang mit geschätzt einer Millionen Dollar im Gepäck spektakulär absetzt.

Margalit Fox, Journalistin, Biografin

Margalit Fox: The talented Mrs. Mandelbaum. The Rise and Fall of an American Organized-Crime Boss . Random House, New York 2024 - auf Deutsch: Die furchtlose Mrs. Mandelbaum. Vom Aufstieg und Fall einer berühmt-berüchtigten Frau im New York der Gangs und Ganoven. MVG Verlag, München 2024 (erscheint im Dezember)

1850 entsteigt die 25-jährige Fredericka Mandelbaum mit ihrem Mann Wolfe dem elenden Unterdeck eines Auswandererschiffes. Die Mandelbaums kommen aus Deutschland und lassen sich direkt in Kleindeutschland nieder, der mit 50.000 Bewohnern größten Einwanderer-EnklaveIn Deutschland verdienen die Mandelbaums ihren kargen Lebensunterhalt als Hausierer, als Verkäufer wiederverwerteten Mülls. Auf die gleiche Art versuchen sie es auch in Kleindeutschland. Ihre Aufstiegschancen sind damit äußerst überschaubar.Doch Fredericka Mandelbaum baut eine kriminelle Organisation auf, mit der sie zu ungeheurem Reichtum gelangt. Von ihrem kleinen Kurzwarenladen in Manhattan aus organisiert sie ihre kriminellen Aktivitäten in New York und darüber hinaus in den gesamten, Mexiko, Kanada und bis nach Europa.Bis 1884 wächst ihrezur größten kriminellen Vereinigung. Am 22. Juli 1884 endet mit ihrer Festnahme Mandelbaums kriminelle Karriere in. Im Gefängnis aber landet sie nicht.