Zeitzeichen

Am 31. Januar 1797 wird Franz Peter Schubert in der Wiener Vorstadt Himmelpfortgrund als 13. Kind einer Familie aus Schlesien geboren. Er wächst in einem kleinbürgerlichen Milieu auf, sein Vater ist Lehrer. Früh entdeckt, profitiert der junge Schubert von der Hochbegabtenförderung in Wien und erhält eine kostenlose Ausbildung am " Akademischen Gymnasium ". Sein Entdecker, der berühmte Hofkapellmeister Antonio Salieri, unterrichtet ihn privat.