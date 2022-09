Zeitzeichen

Am Abend des 22. September 1912 fängt Franz Kafka an zu schreiben. Im Morgengrauen des nächsten Tages ist "Das Urteil" fertig. Mit der Erzählung gelingt Franz Kafka, was er lange nicht zu hoffen gewagt hat: Er hat einen Text zu Ende gebracht, der seinen hohen Ansprüchen genügt. Er fühlt sich endlich als Schriftsteller. Die vom Sitzen steif gewordenen Beine kann er am Morgen kaum unter dem Schreibtisch hervorziehen. Erschöpft ist er, aber auch begeistert.

Alles, was vorher war, erscheint ihm jetzt als bloße Fingerübung. Zum ersten Mal hat er das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.

"Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele." Franz Kafka

Das Werk steckt den Raum ab, den er fortan als Schriftsteller besetzt halten würde. Auf wenigen Seiten ist alles versammelt: die Traumlogik mit ihren Widersprüchen, die juristischen Begriffe, die zuwiderlaufende Handlung, die klare Sprache und das ängstigende Verhältnis zum autoritären Vater.