Zeitzeichen

"Wie in Turku"

"Es wäre natürlich extrem peinlich gewesen für die sogenannten Raumfahrtnationen, dass auch so ein kleines Land wie Finnland fähig ist, zum Mond zu fliegen" , so Voulanen. Finanziert habe die Mission die Firma Nokia, damals Weltmarktführer auf dem Mobilfunkmarkt. In der Nokia-Bilanz von 2006 sei ein auffällig hoher Posten verzeichnet: "Sonstiges: 56 Milliarden Euro" .

Von der finnischen Mondlandung gibt es Bilder, die zeigen, wie die beiden Astronauten Kimi Montonen und Hanna Mikkola etwa eine Stunde nach dem Aufsetzen der Mondfähre als erste Nichtamerikaner die Oberfläche des Erdtrabanten betreten. Auch Montonens erster Satz ist aufgezeichnet: "Hier ist es ja wie samstagabends in der Innenstadt von Turku: keine Atmosphäre!"

Beteuerung am Polarkreis

Die Indizien sorgen für Aufregung in der Bevölkerung. Viele vermuten, das Dementi der finnischen Regierung sei ein Aprilscherz gewesen. Deshalb sehen sich die Behörden gezwungen, ihr Statement am 31. Dezember 2006 bei der alljährlichen "Uudenvuodenaatto"-Pressekonferenz am Polarkreis zu wiederholen.