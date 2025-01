06.01.1845: Todestag des Märchensammlers Ferdinand Philipp Grimm

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 07.01.2099. WDR 5.

wer alles zur Familie Grimm gehört,

warum Ferdinand Philipp Grimm oft als schwarzes Schaf bezeichnet wird,

unter welchem Pseudonym er publiziert,

wie seine bekannten Brüder über seine Märchensammlung denken,

was er mit Heinrich von Kleist und Bettina von Arnim zu tun hat.

Heiner Boehnke (Autor)

Hans Sarkowicz (Autor)

Jule Ana Herrmann (Literaturwissenschaftlerin)

Heiner Boehnke und Hans Sarkowicz: Der fremde Ferdinand - Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders. Berlin 2020

Jule Ana Herrmann: Ein Denkmal aus Papier und Tinte - Zum literarischen Einfluss Benedikte Nauberts auf das Werk Ferdinand Grimms. Baden-Baden 2020

Ferdinand Philipp Grimm hat zeit seines Lebens mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Am 18. Dezember 1788 wird er in Hanau in eine Überfliegerfamilie geboren, in der seine älteren Brüder Jacob und Wilhelm - die Gebrüder Grimm - den Ton angeben. Von ihnen wird er als nutzlos und faul eingeschätzt.Auch gesundheitlich geht es Ferdinand Philipp nicht gut: Er leidet an Depressionen und schreibt im Alter von Gicht, Schwindel, Ohnmachtsanfällen und anhaltenden Kopfschmerzen. Die Arbeitsdisziplin, die seine berühmten Brüder auszeichnet, hat er nicht. Es gelingt ihm nicht, seine Begabungen zu bündeln und beruflich erfolgreich zu werden. Trotzdem veröffentlicht er verschiedene Bücher. Das Erscheinen seiner eigenen großen Sammlung, "Burg- und Bergmärchen", erlebt er allerdings nicht mehr.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Martina MeißnerRedaktion: Sefa Inci Suvak