Zeitzeichen

Mit Deutsch-Rap zum rasanten Durchbruch

Designer-Anzug, dunkle Sonnenbrille, das Haar mit Gel zurückgekämmt, die Stimme dünkelhaft durchtränkt - so näselt sich Falco Ende der 1970er-Jahre als Solo-Künstler aus den spießig-konservativen Niederungen seiner österreichischen Heimat in die Hitparaden.

Sein erster kommerzieller Erfolg wird die Single "Der Kommissar". Deutsch-Rap verhilft Falco zum rasanten Durchbruch. Mit seinem snobistischen Sprechgesang - clever verschnitten mit Anglizismen - avanciert Falco zur Schlüsselfigur der neuen Deutschen Welle. Von "Der Kommissar" werden etwa sieben Millionen Tonträger verkauft.

Der letzte Macho des Showgeschäfts

Der Musicaldarsteller und Hauptdarsteller der Show "Falco - Das Musical" Alexander Kerbst sieht in Falco den " letzten Macho in diesem Showgeschäft . Er macht einfach das, was er will. Wenn die Leute das nicht gut finden, dann sagt er: Na dann, jetzt ist zu spät.“