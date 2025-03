10.03.241 vor Christus: Römer siegen im Ersten Punischen Krieg

WDR Zeitzeichen. . 14:49 Min. . Verfügbar bis 11.03.2099. WDR 5.

wie die Karthager von den Römern auch genannt werden,

welcher Konflikt auf Sizilien zum Ersten Punischen Krieg führt,

warum antike Kriegsschiffe mit sogenannten Rammspornen ausgestattet sind,

wie der "pickende Rabe" der Römer die Flucht gegnerischer Schiffe verhindert,

wie Rom durch die Kriege gegen die Karthager zu einer Weltmacht wird.

Klaus Zimmermann (Professor für Alte Geschichte an der Uni Münster)

Ronald Bockius (Fachmann für Antiken Schiffsbau am Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz)

Eigentlich sind die Interessensphären zwischen Rom und Karthago vertraglich geregelt: Die Römer herrschen über Unteritalien, die Karthager bestimmen über Sizilien. Doch im Jahr 264 vor Christus ruft die sizilianische Stadt Messana Rom zu Hilfe: Die Römer sollen sie unterstützen im Kampf gegen die Karthager und die griechische Stadt Syrakus, die sich damals im Osten Siziliens befindet.Die Römer nutzen die Gelegenheit, um ihren Einflussbereich zu vergrößern und schicken Truppen. Es kommt zum Ersten Punischen Krieg, der mehr als 20 Jahre lang dauert. Im Jahr 241 vor Christus siegen die Römer. Doch für Rom ist das nur ein Etappensieg. Am Ende des Dritten Punischen Krieges vernichten die Römer Karthago, das an der Küste Nordafrikas liegt, endgültig.