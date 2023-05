ZeitZeichen

65.000 Tote in den rund 25 Jahren des Westwärts-Exodus nach Aufbruch des ersten großen Trecks am 22. Mai 1843 - das macht ein Grab alle 50 Meter. Bis heute sind vielfach die Spurrillen der Planwagen erhalten. Und unzählige Grabsteine und Kreuze am Rande der Route.

Strapazenreicher Weg ins Glück

Warum tun sich die Menschen das an? 15 Kilometer am Tag zu Fuß, links und rechts neben den holpernden, von Ochsen gezogenen Planwagen her, fünf Monate lang. Durch mannshohes Gestrüpp, steile Böschungen hinauf und hinab durch tiefe Schluchten und über reißende Bäche, mit improvisierten Flößen.

Die Sonne sengt, oft ist es so staubig, dass alles mit Sand überkrustet ist, die Lippen platzen auf und sind voller Blasen. Wagenschmiere dient als Salbenersatz. Dann die gefürchteten Präriestürme mit Regengüssen, die binnen kürzester Zeit das Land zur Schlammwüste machen. Wer zu spät dran ist im Jahr, läuft Gefahr, im Schnee stecken zu bleiben.

Das Paradies in Oregon

Szene aus dem Western "Karawane der Frauen"