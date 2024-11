06.11.1989: Erich Mielke ordnet Vernichtung von Stasi-Akten an

WDR Zeitzeichen. . 14:49 Min. . Verfügbar bis 07.11.2099. WDR 5.

wie das DDR-Ministerium für Staatssicherheit im Volksmund genannt wird,

mit welcher Haltung Erich Mielke sein Ministerium 32 Jahre lang führt,

wie die Aktenvernichtung durch die Bevölkerung gestoppt wird,

für welche Tat Erich Mielke nach dem Mauerfall zu sechs Jahren Haft verurteilt wird,

wo die Akten lagern, die dieses Urteil ermöglichen.

Roland Jahn (letzter Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde)

Am 6. November 1989 passiert in der DDR etwas Unerhörtes. Der langjährige Chef des Ministeriums für Staatssicherheit, Erich Mielke, erlässt eine geheime Anweisung zur außerordentlichen Vernichtung von Materialien seines Ministeriums. Die Weisung geht per Rundschreiben an die Kreisdienststellen.Die Demonstrationen, die sich gegen das Regime richten, finden inzwischen im ganzen Land statt. Die Kreisdienststellen erscheinen Mielke deshalb nicht mehr sicher genug. Brisante Unterlagen über inoffizielle Mitarbeiter oder Überwachungspraktiken sollen vernichtet oder in die Bezirksverwaltungen ausgelagert werden.Mielke ahnt, dass seine Macht schwindet. Der "Feind" soll keine Spuren finden. Die Spuren des eigenen rechtsstaatswidrigen Handelns sollen beseitigt werden. Tags darauf tritt Mielke als Minister zurück.