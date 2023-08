ZeitZeichen

Die älteren Schwestern Emmas zu Waldeck-Pyrmont hatten eine Heirat mit Wilhelm III. der Niederlande dankend abgelehnt, die 20-jährige Emma sagt ja. Wilhelm III. trägt wegen seiner zahlreichen außerehelichen Kinder auch den Spitznamen "König Gorilla". Mit ihrer Heirat begründet die junge Deutsche so eine Frauen-Dynastie auf dem niederländischen Thron.

Die junge Königin Emma bekam eine Tochter: Wilhelmina. Emma verstand es geschickt, Werbung für die Thronfolgerin zu machen. Sie reiste durch das Land, führte die süße kleine Prinzessin vor - und gewann so die Sympathien ihrer Untertanen für die zukünftige Königin. Außerdem führte sie Niederländisch als Sprache bei Hofe ein. Die Sprache hatte in besseren Kreisen zuvor als unschicklich gegolten. Dass ausgerechnet eine Deutsche, die erst Holländisch lernen musste, so handelte, brachte ihr zusätzliche Sympathien ein.

Als Wilhelm III. nach elf Jahren Ehe starb, übernahm Emma als Regentin die Vormundschaft für ihre minderjährige Tochter Wilhelmina. Acht Jahre lang regierte sie bis zur Volljährigkeit der jungen Königin. Deren Tochter Juliana und ihre Enkelin Beatrix setzen die Frauen-Dynastie bis 2013 fort. Emma starb mit 76 Jahren in Den Haag.