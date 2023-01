ZeitZeichen

Bühne der Carnegie Hall

Im Programmheft zum Konzert in der Carnegie Hall findet das Publikum zu jedem Stück eine ausführliche Beschreibung. Dazu gehören zuallererst die großen Hits von Duke Ellington und seinem Orchester.

Im Mittelpunkt des Programms aber steht die bis dahin längste Komposition der Jazzgeschichte "Black, Brown and Beige". In diesem dreisätzigen Werk erzählt Duke Ellington die Geschichte der Afroamerikaner in den USA . Ellington kündigt das Werk in der Carnegie Hall als "Parallele zur Geschichte des Schwarzen in Amerika" an.

Ein Werk über die US-Geschichte

Duke Ellington (1899-1974)

"Black" , der erste Teil, erzählt die Geschichte der Afroamerikaner von ihrer Versklavung bis zum Unabhängigkeitskrieg. Der zweite Teil "Brown" thematisiert, wie Schwarze sowohl im Unabhängigkeitskrieg als auch im Ersten Weltkrieg als Soldaten kämpfen. Und in Teil 3 geht es fast bis in die Gegenwart des Konzerttermins, also in diesem Fall in das Harlem der 1920er-Jahre mit seiner Rassentrennung.



Zum Auftakt des Konzerts in der Carnegie Hall spielt Duke Ellingtons Orchester den "Star-Spangled Banner" , die Nationalhymne der USA . Denn die Einnahmen des ausverkauften Konzerts mitten im Zweiten Weltkrieg sollen als Kriegshilfe nach Russland gehen. Es ist ein großes gesellschaftliches Ereignis. Zu den Gästen gehören Eleanor Roosevelt, die Frau des amerikanischen Präsidenten, der Bandleader Glenn Miller und der Sänger und Schauspieler Frank Sinatra.

Intensiver Beifall