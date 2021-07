Zeitzeichen

Das bringt die Kolonisten in Aufruhr. Haben sie doch in der " Neuen Welt " für den britischen König gekämpft, Freunde verloren und die Zerstörung ihrer Felder und Häuser miterlebt. " Und nun hatten sie Angst, dass die Briten ihnen ihren erworbenen Wohlstand wegnehmen, was auch tatsächlich Interesse der Engländer war ", erklärt der Münchner Historiker Michael Hochgeschwender.