Zeitzeichen

Vieles in Giuseppe Sinopolis Biografie ist höchst außergewöhnlich. Zum Wesenskern der Musik vorzudringen, darin sieht der 1946 in Venedig geborene Dirigent seine Lebensaufgabe. Mit geradezu " erotischem Furor ", so seine Biografin Ulrike Kienzle, erforscht Sinopoli von Jugend an, was den Menschen im Innersten bewegt.

Bereits während seiner Zeit auf dem Konservatorium von Venedig studiert Sinopoli parallel in Padua Psychiatrie und Anthropologie. Als angehender Komponist besucht er Kurse in Darmstadt bei Karlheinz Stockhausen und Bruno Maderna, wird Dozent für zeitgenössische Musik in Venedig und promoviert 1972 zum Doktor der Medizin.