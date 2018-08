An einem Sonntagmorgen im November 1943 klingelt bei dem 25-jährigen Leonard Bernstein das Telefon. Am anderen Ende ist ein Vertreter der New Yorker Philharmoniker. Dirigent Bruno Walter sei an Grippe erkrankt, sagt die Stimme. " Sie müssen heute um 15 Uhr dirigieren ." Bernstein ist seit kurzem zweiter Dirigent, hat noch nie mit dem Orchester geprobt, auch jetzt ist keine Zeit mehr dazu. Trotzdem wird das Konzert in der Carnegie Hall ein Riesenerfolg.

" Die Ankündigung vor dem Orchester, dass Walter nicht dirigieren würde, und dass ein junger Dirigent namens Leonard Bernstein dirigieren werde, ist das Letzte, an das ich mich erinnern kann ", wird sich der Maestro später erinnern. " Bis zum Schluss des Konzerts, als ich den Saal sah, stehend und jubelnd ."

" Werde Dirigent! "

Geboren wird Bernstein am 25. August 1918 als Kind ukrainisch-stämmiger Juden in Lawrence im US -Bundesstaat Massachusetts. Früh interessiert er sich für Musik. Als ihm eine Tante ein Klavier schenkt, nimmt er Unterricht. Danach studiert er an der Harvard University Klavier und Komposition.

Die Begegnung mit dem Dirigenten Dmitri Mitropoulos verändert Bernsteins Leben, denn Mitropoulos rät dem Pianisten, selbst Dirigent zu werden. Ein weiterer Förderer und väterlicher Freund ist der Dirigent Serge Koussevitzky, der Bernstein auf sein renommiertes Tanglewood Music Festival einlädt – ein entscheidender Durchbruch. Mit nur 25 Jahren kommt Bernstein als zweiter Dirigent zum New York Philharmonic Orchestra. Fortan erobert er sein Publikum auch in Europa im Sturm.