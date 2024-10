07.10.1929: Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg wird gegründet

WDR Zeitzeichen. . 14:39 Min. . Verfügbar bis 08.10.2099. WDR 5.

wie der Brite Robert Baden-Powell 1908 die erste Pfadfinderbewegung gründet,

1908 die erste Pfadfinderbewegung gründet, wer die Idee nach Deutschland bringt,

warum die deutschen Pfadfinderinnen zunächst eng mit der Frauenbewegung verbunden sind,

was die Wandervogelbewegung mit den Pfadfindern zu tun hat,

weshalb Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt auch bei katholischen Pfadfindern ein Thema sind.

Annkathrin Meyer (Bundesvorsitzende der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg)

Professorin Sabine Maschke (Erziehungswissenschaftlerin Uni Marburg)

In der Weimarer Zeit wird die Bündische Jugend vielfach umworben. Ihre Gruppen spiegeln alle politischen Strömungen der Zeit wider - von extrem rechts bis ganz links. Auch die Kirchen wollen Einfluss gewinnen und gründen Ableger. Erste katholische Pfadfindergruppen entstehen 1928 parallel an verschiedenen Orten.Am 7. Oktober 1929 schließen sich diese losen Gruppen in Altenberg im Bergischen Land zur Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg () zusammen. Der heldenhafte Drachentöter Sankt Georg wird ihr Symbol. Doch die Eigenständigkeit währt nicht lange. Ab 1933 beginnt die Gleichschaltung der Bündischen unter die Hitler Jugend. Ab 1938 ist der katholische Jugendbund verboten.Nach dem Zweiten Weltkrieg machen sich die Pfadfinder wieder auf den Weg. 1947 zählen die Georgsritter 10.000 Mitglieder, heute sind es 80.000 - und die Wartelisten lang. Diegehört zu den Gründern des Dachverbandes "Ring der Pfadfinderverbände".