"Jeden Tag eine gute Tat" lautet sein Lebensmotto. Robert Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung, streift schon als Kind durch London. Mitte des 19. Jahrhunderts verfolgt er im Hydepark Tierspuren, zeichnet Karten, kennt den Sternenhimmel. Später erkundet er die Armenviertel der englischen Hauptstadt.

1876 geht der 19-Jährige zur Militärakademie. Als britischer Soldat wird er in Indien, Malta und auf dem Balkan eingesetzt. Er kämpft im Buren-Krieg in Südafrika und zweifelt immer mehr am fraglosen Dienen. Während seiner Heimataufenthalte engagiert er sich für Jugendliche.