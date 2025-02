25.02.1850: Chinas Kaiser Daoguang stirbt in Beijing

WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 26.02.2099. WDR 5.

welchen persönlichen Grund Kaiser Daoguang für seinen Kampf gegen den Opiumkonsum hat,

wie sich das Ende des ersten Opiumkrieges auf Hongkong auswirkt,

was die erneute Niederlage im zweiten Opiumkrieg für China bedeutet,

wie der Aufstieg von Mao Zedong damit zusammenhängt,

warum Mohnblüten-Anstecker 2010 international für diplomatische Verstimmung sorgen.

Nadine Böhm-Schnitker (Anglistin und Kulturwissenschaftlerin, Uni Bielefeld)

Klaus Mühlhahn (Sinologe, FU Berlin, und Präsident Zeppelin Universität, Friedrichshafen)

Im 17., 18. und 19. Jahrhundert ist China ein Exportland. Der Westen liebt chinesische Waren: Porzellan, Tee, Gewürze, Seide. Das Problem: Die Ausländer müssen dafür mit Silber bezahlen - und der Silberpreis steigt. Der Westen will darum die negative Handelsbilanz ausgleichen.Das tut er mit indischem Opium, das von europäischen Handelsgesellschaften nach China eingeführt wird. Um den gewünschten Absatzmarkt zu schaffen, geben die Europäer die Droge zunächst billig ab, um Abhängigkeiten zu erzeugen. Danach schrauben sie den Preis hoch.Das will sich Chinas Kaiser Daoguang nicht bieten lassen. Er lässt 20.000 Kisten mit indischem Opium britischer Händler verbrennen - die Hälfte der jährlich nach China geschmuggelten Drogen. Die Briten reagieren militärisch und siegen. Kurz nach dem Ersten Opiumkrieg stirbt Daoguang am 25. Februar 1850. Doch damit ist aufgezwungene westliche Einflussnahme auf China lange nicht vorbei, mit dramatischen Folgen der Schwächung und Destabilisierung des Landes.