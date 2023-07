ZeitZeichen

"Es gehört eine gewisse Tollkühnheit zu einem Heidenboten." Das ist das Motto von Karl Gützlaff, der seinen religiösen Feuereifer in die Welt tragen will. Geboren wird der Sohn eines armen Schneiders am 8. Juli 1803 im Provinzstädtchen Pyritz in Pommern. Er macht in Stettin eine Lehre als Gürtelmacher.

Als 1820 Friedrich Wilhelm III. von Preußen die Stadt besucht, verfasst der 17-jährige Karl zusammen mit einem Freund ein Huldigungsgedicht für den Herrscher. Dieser zeigt sich erkenntlich und sorgt dafür, dass Karl auf die Jänickesche Missionsschule in Berlin geschickt wird. Von dort aus geht Gützlaff nach Rotterdam und lässt sich für die evangelische Mission in Asien ausbilden.