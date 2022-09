Zeitzeichen

14 Kilo Muskeln für die Filmrolle

Reeve ist den Produzenten für diese Rolle eigentlich zu schmächtig. Also versucht der Schauspieler, seinen Körper der Rolle anzupassen. Angeleitet von einem britischen Gewichtheber legt er durch intensives Training innerhalb von nur zwei Monaten 14 Kilogramm Muskelmasse zu. Er ist bereit und spielt bis 1987 in vier Filmen den fliegenden Weltenretter.

Vom Nacken abwärts gelähmt nach einem Reitunfall

Dann der Schicksalsschlag im Mai 1995: Der Mann, der als Superheld der Unsterblichkeit ziemlich nahekommt, bricht sich bei einem Reitunfall zwei Nackenwirbel und ist vom Hals abwärts gelähmt.

Mit Liebe gegen die Todessehnsucht

Als Reeve im Krankenbett feststellt, dass alle Gewissheiten seines Lebens am dritten Hindernis des Geländeritts von Charlottesville/Virginia zerschellt sind, will der Schauspieler seinem Leben ein Ende setzen.

Seine Frau Dana verspricht, diesen Wunsch zu erfüllen, aber erst, nachdem sie das neue Leben zwei Jahre lang ausprobiert hätten. "Du bist immer noch du" , sagt sie ihm. "Und ich liebe dich."

Robin Williams muntert den Freund auf

Der Schauspieler Robin Williams

Auch Robin Williams kommt an Reeves Krankenbett. Seit der Schauspielschule in New York sind sie so etwas wie beste Freunde. Williams erzählt später: "Ich kam ins Zimmer und gab mich als russischer Proktologe aus.

Und er sah mich an fragte: Hey, wie gehts?" Als gelernter Stand-up-Comedian hat Williams direkt eine Antwort parat.

Und ich antwortete: ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie kurz untersuche. Wenn Sie gleich zwei Finger in ihrem Darm spüren, dann ist das Ihr Glück. Und er lachte. Es half ihm also. Robin Williams

Der Kampf um eine neue Normalität

Reeve erkämpft sich in den folgenden Monaten und Jahren eine andere Normalität. Gemeinsam mit seiner Frau wird viel Zeit und noch mehr Geld in die Reha-Forschung für Wirbelsäulen-Verletzungen investiert. Egal wo, egal wann: Immer ist seine Frau Dana, eine ehemalige Schauspielerin und Sängerin, an seiner Seite. Eine fast schicksalhafte Verbindung.

Reeve inspiriert mit seiner inneren Kraft

Christopher Reeve im Rollstuhl, Oktober 2003

Die Eheleute Reeve gründen eine Stiftung, sammeln viel Geld und Christopher wird zum gefeierten Talkshow-Gast. Eben noch dreht er auf den Kinoleinwänden der Welt die Zeit zurück, bringt Flugzeuge sicher zur Erde zurück oder bewahrt Züge vor dem Entgleisen - jetzt fasziniert "Superman" mit einer inneren Kraft, die nicht nur die Amerikaner inspiriert.

Am 10. Oktober 2004 stirbt Christopher Reeve in Mount Kisko, New York. Eine wundgelegene Stelle hatte eine tödliche Infektion ausgelöst.

Autor des Hörfunkbeitrags: Burkhard Hupe

Redaktion: David Rother

