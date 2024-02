26.02.1934: Carl von Ossietzky kommt ins KZ Esterwegen

WDR Zeitzeichen. . 14:41 Min. . Verfügbar bis 26.02.2099. WDR 5.

KZ

wie Carl von Ossietzky zum Verteidiger der Demokratie wurde,

dass und warum er mehrfach verhaftet wurde,

wie er schließlich ins KZ Esterwegen kam,

in welch erschütterndem Zustand ihn ein Vertreter des Roten Kreuzes dort vorfand,

wie er ein Jahr später den Friedensnobelpreis erhielt.

Hermann Vinke (Journalist und Ossietzky-Biograph)

Robert Matthees (Ossietzky-Biograph)

Hermann Vinke: Carl von Ossietzky. Ravensburg 1987

Willy Perk: Die Hölle im Moor. Frankfurt 1970

Carl von Ossietzky: Der Anmarsch der neuen Reformation. 1919

Carl von Ossietzky wird am 3. Oktober 1889 in Hamburg geboren. Schon vor dem Ersten Weltkrieg ist er Pazifist. Für ihn gehören Pazifismus und Humanismus zusammen. In den 1920er Jahren schreibt er in vielen Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften gegen den Militarismus, gegen den Nationalismus, gegen die Feinde der Demokratie, die die Weimarer Republik bedrohten.Er wird Herausgeber der berühmtesten kritischen Zeitschrift der Weimarer Zeit, der "Weltbühne". Der bekannteste Autor neben ihm ist Kurt Tucholsky. Nach der Machtergreifung Hitlers wird Ossietzky von der Gestapo verhaftet. Im Februar 1934 kommt er insEsterwegen im Emsland - und wird dort, wie in anderen Lagern, misshandelt und gefoltert.Ossietzky ist nicht nur der prominenteste Häftling des Lagers, sondern der bekannteste Gefangene des nationalsozialistischen Regimes überhaupt. Im Ausland startet eine Solidaritätskampagne von Regimegegnern, unter ihnen Willy Brandt, Albert Einstein, Thomas Mann, Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Bertrand Russell, Virginia Wolf, Aldous Huxley und viele andere.1936 wird Ossietzky der Friedensnobelpreis verliehen, erstmals überhaupt in Abwesenheit des Preisträgers. Denn Ossietzky wird zu dem Zeitpunkt immer noch in Deutschland festgehalten. Ossietzky wird in der Folge "entlassen", als er in verschiedene Krankenhäuser verlegt wird - doch er bleibt unter strenger Bewachung. Er ist mittlerweile todkrank. Durch die Torturen seiner Gefangenschaft leidet er an Lungentuberkulose. Er stirbt am 4. Mai 1938.