Zeitzeichen

Musikalisches Wunderkind

Geboren wird Camille Saint-Saëns am 9. Oktober 1835 in Paris. Schon früh zeigt sich seine musikalische Begabung. Die Noten für seine erste Komposition bringt er mit drei Jahren und fünf Monaten zu Papier. "Die Behauptung, man habe mich mit der Peitsche ans Klavier getrieben, gehört in den Bereich der Legende" , sagt er später.

Camille studiert am Konservatorium Orgel und wird Organist an Pariser Kirchen. Als er beginnt, Opern zu schreiben, stockt seine Karriere. Die ersten beiden Bühnenwerke werden ausgepfiffen. Der Erfolg führt schließlich über Deutschland. 1877 bringt Franz Liszt "Samson et Dalila" in Weimar zur Uraufführung. Sie ist eine von 13 Opern von Saint-Saëns.

"So wie ein Apfelbaum"