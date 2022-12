ZeitZeichen

Kein Referendum in Deutschland

In Deutschland befasst sich der Bundestag am 2. Dezember 1992 mit dem EU-Vertrag von Maastricht. Konrad Weiß, Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, wäre ein Referendum lieber gewesen. Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler befürchtet, der Vertrag mache die Menschen in Warschau, Prag, Bratislava und Bukarest " auf Jahrzehnte zu Europäern zweiter Klasse ".

Oder lieber "Vereinigte Staaten von Europa"?