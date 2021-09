Zeitzeichen

Schindler lässt Frauen aufatmen

Einer der ersten, der dieser Tortur ein Ende setzen will, ist Hugo Schindler. Der Miederwarenfabrikant aus Böhmen entwirft einen simplen Brusthalter, der aus einem Gürtel mit Bändern besteht, an dem zwei robuste Rundkappen befestigt sind. Im Gegensatz zum Korsett soll das Mieder eine schöne Figur machen, ohne dass auf den Körper ein übermäßiger Druck ausgeübt wird. " So werden Störungen des Blutumlaufs oder Verkrüppelung der Leber und andere schädliche Einwirkungen verhindert ", verspricht der Tüftler.

Am 3. September 1891 meldet Schindler seine Erfindung beim "Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum" in der Schweiz zum Patent an. Einen Stammplatz an der weiblichen Brust kann sich dieses BH-Modell zwar nicht erobern, dennoch trägt Schindler entscheidend dazu bei, die Frau aus dem Körperkorsett zu befreien. Bereits 1912 stellt eine Firma im schwäbischen Canstatt den ersten BH in Serie her.

Von den USA in die Welt

Der endgültige Siegeszug des BH beginnt jedoch mit der feierfreudigen New Yorkerin Mary Phelps Jacobs. Aus Seidentüchern und rosa Bändern bastelt sie einen geschmeidigen Korsett-Ersatz für ein Abendkleid, der sofort reißenden Absatz findet. 1914 erhält Phelps ein Patent für das federleichte Mieder, das sie später für 1.500 Dollar an die Filmproduktions-Tochter Warner Brothers Corset Company verkauft. Finanziell eine schlechte Entscheidung, denn schon 1920 beträgt der Gewinn aus dem Verkauf des neuen Büstenhalters 12,6 Millionen Dollar.