Zeitzeichen

Der Brennerpass ist mit seinen 1.370 Metern Höhe zwar der niedrigste Alpenübergang - aber eine Eisenbahnstrecke wird lange Zeit für unmöglich gehalten. Zu steil, zu hoch, das Tal zu eng - dann lieber doch der Pferdewagen.

Wolfgang Meixner, Historiker an der Universität Innsbruck: "Die ersten Pläne zum Bau der Brennerbahn reichen ja schon in die 1830er Jahre zurück. Es gab damals einen rührigen Bürgermeister in Innsbruck, der war mit München, also Bayern in Kontakt und wollte eine Bahn gebaut haben."