Zeitzeichen

Der Trans-Europa-Express TEE

Zwar verbindet seit 1958 der stromlinienförmige Trans-Europa-Express ( TEE ) die Metropolen Westdeutschlands. Auf den übrigen wenigen Fernstrecken verkehren sogenannte Fern-D-Züge, allerdings nur unregelmäßig und mit langen Aufenthalten in den Bahnhöfen.

Mit einem neuen, als revolutionär gefeierten Zug-Konzept will die Bundesbahn 1967 Reisende auf die Schiene locken. " Aufbrechen in andere Räume. In eine andere Dimension. In eine neue Zeit ", kündigen Werbespots das bahnbrechende Projekt an.

1. Klasse im Einheitsdesign

Das neue " Spitzenprodukt Intercity " ( IC ) mit der 200 Km/h schnellen E-Lok 103 verspricht bedeutend mehr Komfort als die alten D-Züge. Im Winterfahrplan 1968 taucht der Intercity erstmals auf, anfangs jedoch nur als neuer Name für sechs Langstreckenverbindungen mit weniger Stopps. So heißt der Fernzug Köln – Hamburg-Altona nun Intercity A, von Hannover nach Frankfurt fährt der Intercity F.