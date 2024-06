16.06.1904: "Bloomsday" - der Tag der Handlung des Romans "Ulysses"

WDR Zeitzeichen. . 13:20 Min. . Verfügbar bis 17.06.2099. WDR 5.

James Joyce

Ulysses

Joyce

Nora Barnacle

Leopold Bloom

Bloomsday

wie Nora Barnacle gleich beim ersten Treffen mit James Joyce zur Sache geht,

gleich beim ersten Treffen mit zur Sache geht, welcher Schriftsteller sieben Jahre lang " Ulysses " ins Deutsche übersetzt,

" ins Deutsche übersetzt, warum die Leser des Romans mit der Hauptfigur Bloom in den Puff, in die Kneipe und aufs Klo gehen,

mit welchem frivolem Monolog von Molly Bloom , der Ehefrau des Helden, " Ulysses " endet.

James Joyce: Ulysses. Frankfurt 1975

Hans-Christian Oeser und Jürgen Schneider: James Joyce. Frankfurt 2007

Friedhelm Rathje: James Joyce. Reinbek bei Hamburg 2004

Er gehört zu den prägenden Schriftstellern des letzten Jahrhunderts:gibt der modernen Literatur entscheidende Impulse. Sein Hauptwerk, "", sprengt alle Grenzen des Bisherigen und öffnet eine neue Welt.Der Roman spielt am 16. Juni 1904 - aus einem autobiografischen Grund: An diesem Tag findet das erste Treffen zwischenundstatt, die später seine Frau wird. Der irische Schriftsteller verewigt den Tag in Dublin in seinem 1.000-Seiten-Roman, der an einem einzigen Tag spielt: Der Anzeigen-Eintreiberschlendert durch Dublin.Der "", der 16. Juni, wird bis heute temperamentvoll gefeiert, in Dublin und überall auf der Welt, wo man den Autor und sein Werk verehrt und bewundert. Auch wer den Roman nicht oder nicht zu Ende gelesen hat, darf mitfeiern.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Monik BuscheyRedaktion: Christoph Tiegel und David Rother