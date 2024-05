30.05.1909: Der US-amerikanische Jazzmusiker Benny Goodman wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:21 Min. . Verfügbar bis 31.05.2099. WDR 5.

warum es Aufnahmen des gesamten Konzertes in der Carnegie Hall gibt, obwohl dies nicht geplant ist,

wieso diese erst 12 Jahre später veröffentlicht werden,

dass Goodman schon mit 13 Jahren in die Musikergewerkschaft eintreten musste,

warum ausgerechnet sein Lehrer ihm in jungen Jahren dazu rät, auf die Musik zu setzen,

und wie der Musiker immer wieder Zeichen gegen Rassentrennung setzt.

Ross Firestone, Swing, Swing, Swing: The Life and Times of Benny Goodman. New York 1993.

Studs Terkel, Giganten des Jazz. Zweitausendeins, Frankfurt 2005.

Benny Goodman & Irving Kolodin, The Kingdom of Swing. 1939.

Benny Goodman, Mein Weg zum Jazz. Eine Autobiographie, Zürich 1961.

Den Höhepunkt seiner Karriere bildet das legendäre Konzert in der Carnegie Hall 1938. Geboren wurde der Musiker am 30. Mai 1909 in einem Armenviertel von Chicago, als neuntes von zwölf Kindern. Seine Eltern, jüdische Emigranten aus dem russischen Zarenreich, hatten in der Neuen Welt auf ein besseres Leben gehofft.Goodman zeigt schon früh außergewöhnliches Talent auf der Klarinette und tritt bereits mit dreizehn Jahren als professioneller Musiker auf und widmet sich bald ganz der Musik.In den 1930er Jahren bringt Benny Goodman mit seiner Band und den Arrangements von Fletcher Henderson, die maßgeblich den Sound der Swing-Ära prägten, frischen Wind in die Musikszene. Goodmans Auftritte werden zu einem Symbol der Swing-Ära, in der Jazz die Pop-Musik der Zeit ist und für einen Moment die Sorgen der Great Depression vergessen lässt. Sein Erfolg im Palomar Ballroom in Los Angeles im Jahr 1935 markiert den Beginn des nationalen Swing-Fiebers.Bis zu seinem letzten Tag bleibt Benny Goodman der Musik treu. Als er am 13. Juni 1986 stirbt, liegt seine Klarinette neben ihm – ein passendes Ende für den "King of Swing", der die Welt des Jazz für immer verändert hat.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas MauRedaktion: Frank Zirpins