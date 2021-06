Zeitzeichen

"Der erste Schritt bei der Neugründung der europäischen Familie muss eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland sein", so Churchill in seiner berühmten Züricher Rede. Nur eines will der Premier nicht: Dass die Briten dabei sind.

Wirtschaftsboom in der EG

Großbritannien hofft, dass sich ihr Commonwealth zu einer eigenen Wohlstands- und Handelszone entwickelt. Doch während die englische Wirtschaft in den 1950er Jahren stagniert, florieren die Geschäfte in der aus sechs Ländern bestehenden Europäischen Gemeinschaft (EG).

"Und nun setzt ein Wandel in Großbritannien ein, ein Wandel im Denken", erklärt der Historiker Peter Alter. " Jetzt sieht man plötzlich mehr Chancen in Europa, in dem sich integrierenden Westeuropa."

Großbritannien bewirbt sich zweimal vergeblich um eine Aufnahme in die EG. Erst als Charles de Gaulle den Élysée-Palast verlässt und mit Edward Heath ein begeisterter Europäer in die Downing Street 10 einzieht, wendet sich das Blatt.