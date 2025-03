19.03.1930: Der britische Politiker Arthur James Balfour stirbt

WDR Zeitzeichen. . 14:49 Min. . Verfügbar bis 20.03.2099. WDR 5.

vom Durchgangsland Palästina und seiner ethnisch und kulturell gemischten Bevölkerung,

warum der Zionismus auch unter Jüdinnen und Juden heftig umstritten ist,

an welche Bedingungen die britische Sympathiebekundung für eine jüdische Heimstätte geknüpft ist,

von einem Konflikt, der bis heute ungelöst ist.

Arthur James Balfour

Prof. Miriam Rürup, Historikerin, Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien, Universität Potsdam

Prof. Gudrun Krämer, Historikerin, ehemals Leiterin des Instituts für Islamwissenschaft, FU Berlin

Gudrun Krämer: Geschichte Palästinas. München, 2015

Tom Segev: Es war einmal ein Palästina. Juden und Araber vor der Staatsgründung Israels. München, 2005

R. J. Q. Adams: Balfour. The Last Grandee. London, 2007

Die "Balfour-Deklaration" von 1917 bahnt den Weg für die Gründung des Staates Israel und legt damit den Grundstein zum noch immer andauernden Konflikt zwischen Juden und Arabern.Namensgeber der Deklaration ist. Der britische Außenminister sendet während des Ersten Weltkriegs das folgenreiche Schreiben an den britischen Zionisten Lionel Walter Rothschild. Dahinter steckt vor allem eins: Interessenspolitik. Denn die Briten brauchen im Krieg die Unterstützung der Juden weltweit.Lord Balfour stirbt am 19. März 1930. Den zunehmenden Widerstand der Araber gegen die jüdische Einwanderung erlebt er noch mit, auch die immer blutiger werdende Gewalt auf beiden Seiten. Nicht aber die Gründung Israels 1948 und die langfristigen Folgen der "Balfour-Deklaration". Die Hoffnung, dass es einen Ort gebe, an dem Juden vor Gewalt sicher wären, ist bis heute unerfüllt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Almut FinckRedaktion: Christoph Tiegel und Sefa Inci SuvakTechnik: Annette Skrzydlo