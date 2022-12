ZeitZeichen

Hatte Jesus Christus Eigentum? Trug er ein Portemonnaie mit sich? Für die Gläubigen im Mittelalter sind das keine banalen Fragen. Sie führen zu hitzigen Diskussionen in der katholischen Kirche und münden in den so genannten Armutsstreit. Erbittert und teils gewaltsam bricht der Konflikt im Bettelorden der Franziskaner aus - und das noch zu Lebzeiten des Franz von Assisi. Doch der Ordensgründer kann ihn nicht schlichten. Nach seinem Tod 1226 zerbricht die Bruderschaft in zwei Fraktionen, die sich gnadenlos bekämpfen.