Udo Lindenberg ist ein echtes Multitalent. Er veröffentlicht dutzende Platten und räumt alle wichtigen Musikpreise ab. Er schreibt Bücher, dreht Filme und zeichnet. In seiner Geburtsstadt Gronau hat der politisch engagierte Lindenberg ein Denkmal, er ist Namensgeber für eine Schule und einen Platz.

Kurz: Der Musiker führt ein bewegtes Leben, das sich geradezu perfekt für ein Musical eignet. Am 13. Januar 2011 feiert "Hinterm Horizont" Weltpremiere in Berlin. Es ist eine gesungene und getanzte Biografie Lindenbergs. " Mein Leben, meine Story, Romeo und Julia, East-West-Side-Story und so ", fasst der nuschelnde Panikrocker es auf seine Art zusammen.